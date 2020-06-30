Верный помощник в любой игре — геймерский ноутбук Lenovo

01 июля 2020, 11:40

Победа в самых сложных сражениях начинается с выбора подходящего устройства. С игровыми задачами справится не только мощный ПК — геймерский ноутбук Lenovo оснащен запасом продуктивности для запуска требовательных приложений. Тонкий, легкий лэптоп можно носить с собой и использовать без подзарядки до 9,5 часа. Устройство подойдет и для работы: благодаря лаконичному дизайну игровой ноутбук впишется даже в строгий офисный дресс-код.

Преимущество — высокая продуктивность

Геймерские лэптопы Lenovo оснащены 8- или 12-потоковыми процессорами Intel Core и мощными видеокартами. Вместе с объемом оперативной памяти от 8 до 32 ГБ такая «начинка» обеспечит плавную работу требовательных игр класса AAA без задержек или зависаний и отображение сложной графики в 2D или 3D.

Комфорт геймера в приоритете

Игровые устройства продуманы до мелочей. Перегрев им не страшен даже при самых высоких нагрузках. Терморегуляция работает тихо и не станет отвлекать шумом вентиляторов от важного игрового задания. В геймерских ноутбуках Legion воздух отдельно отводится от видеокарты и процессора для эффективного охлаждения.

Клавиатура — главное «оружие» игрока — оборудована защитой от ложных срабатываний и обеспечивает прицельную точность управления. Можно выбрать модели лэптопов, оснащенные яркой разноцветной подсветкой RGB Corsair iCUE или мягкой голубой либо белой. Чтобы не переживать о случайно пролитом на клавиши кофе или чае, стоит отдать предпочтение ноутбукам с защитой от влаги.

Максимальная реалистичность обеспечена

С помощью устройств для геймеров легко ощутить себя участником игровых сражений или квестов. Дисплеи ноутбуков отображают яркую, контрастную картинку, а благодаря поддержке технологий Dolby Vision, трассировки лучей в реальном времени изображение выглядит максимально натуралистично. Чтобы «выйти за рамки» экранов, можно подключить к устройствам дополнительный дисплей. Модели линейки Legion поддерживают одновременное использование трех мониторов.

Объемный звук как будто окружает игрока, а с помощью Sound Radar можно даже определить его направление. Если такой реалистичности недостаточно, стоит посмотреть в онлайн-каталоге геймерские ноутбуки, с которыми можно использовать шлем виртуальной реальности, — полное погружение в игру обеспечено.

Принимай игровые вызовы с надежным портативным геймерским ноутбуком