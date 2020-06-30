На Луганщині легалізовано працю майже 13,4 тис. громадян

01 июля 2020, 12:00

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за результатами вжитих заходів контролю за роботодавцями з дотримання ними законодавства щодо оформлення трудових відносин з найманими особами у січні - травні 2020 року легалізовано працю 13 тис. 379 громадян.

По ним до бюджету додатково надійшло 9,2 млн грн єдиного внеску, 7,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), 600 тис. грн військового збору. У т.ч. у травні легалізовано працю 2 тис. 234 громадян, до бюджету додатково надійшло 1,1 млн грн єдиного внеску, 900 тис. грн ПДФО та 70 тис. грн військового збору.

Крім того, з початку року виявлено та залучено до державної реєстрації 553 громадянина, які здійснювали незаконну підприємницьку діяльність. За результатами проведених заходів щодо легалізації їх підприємницької діяльності сплачено 527 тис. грн єдиного внеску та 290 тис. грн єдиного податку.