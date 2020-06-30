Границы для украинских туристов открыли уже пять стран

01 июля 2020, 13:00

Границы для путешествующих украинцев открыли уже пять стран, а именно - Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

"Самый популярный вопрос этого лета - какие страны уже открыли свои границы для Украины? Турция, Египет... Албания, Хорватия (при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья), Черногория (при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов)", - написал Криклий.

Он добавил, что из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Украине другие европейские границы, к сожалению, остаются закрытыми для украинских туристов.

"Однако иностранцам, дипломатам и гражданам Украины, которые имеют действительные рабочие либо учебные контракты или вид на жительство в ЕС, морякам, которые следуют на корабль, гражданам, которые транзитом следуют через ЕС, въезд разрешен", - заметил Криклий.

Также министр обратил внимание, что каждые 2 недели ЕС будет пересматривать список государств, из которых можно въезжать, и в зависимости от обстоятельств будет частично или полностью снимать ограничения на поездки либо снова вводить их для конкретных стран.

По его словам, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в Украине решение об открытии границ будет принято Грузией.