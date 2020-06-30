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Общественное мнение
Общество
01 июля 2020, 13:38

Киев и 11 областей не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на утро 1 июля Киев и 11 областей Украины не готовы к ослаблению карантинных ограничений. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, не готовы дальше снимать ограничения Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ривненская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Напомним, по состоянию на утро 1 июля в Украине подтверждено 44998 случаев COVID-19, из них 19 548 выздоровели, 1173 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 664 новых случая.

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