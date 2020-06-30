На Луганщині зафіксовано три нові випадки захворювання на COVID-19

01 июля 2020, 13:44

Один захворілий – житель Сєвєродонецька. Був госпіталізований в інфекційне відділення з пневмонією. Після ПЛР-аналізу встановлений діагноз COVID-19.

Дві інші людини – члени родини з Лисичанська з кола раніше визначених контактних осіб, які перебували на самоізоляції.

За весь час досліджень на Луганщині це захворювання лабораторно підтверджене у 83 осіб.

З них одужали – 59; лікуються – 24 (6 – на стаціонарі: 1 – у КНП «Старобільське районне територіальне медичне об’єднання», 1 – КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня», 4 – КНП «Рубіжанська центральна міська лікарня»; 18 – амбулаторно).

Заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, – 3,64%.

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 1 липня (09:00) в Україні 44 998 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1173 летальні, 19 548 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 664 нові випадки. Загалом проведено 666 147 тестувань методом ПЛР.