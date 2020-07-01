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Общественное мнение
Общество / Региональные
02 июля 2020, 18:54

Областная власть выиграла судебные дела у подрядчика дома-недостроя в Рубежном

Печально известный дом-недострой в Рубежном. На днях от него отпал кусок облицовки, а вчера стало известно - областная власть выиграла судебные дела у подрядчика относительно ненадлежащего выполнения им строительных работ.

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