Печально известный дом-недострой в Рубежном. На днях от него отпал кусок облицовки, а вчера стало известно - областная власть выиграла судебные дела у подрядчика относительно ненадлежащего выполнения им строительных работ.
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02 июля 2020, 18:54
Областная власть выиграла судебные дела у подрядчика дома-недостроя в Рубежном
Печально известный дом-недострой в Рубежном. На днях от него отпал кусок облицовки, а вчера стало известно - областная власть выиграла судебные дела у подрядчика относительно ненадлежащего выполнения им строительных работ.
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