Вимоги про сплату недоїмки з ЄСВ - за новими правилами

02 июля 2020, 12:46

У Головному управлінні ДПС у Луганській області розповіли. З 1 липня 2020 року набуває чинності зміна в ст. 25 Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», яка стосується порядку надсилання платникам ЄСВ вимог про сплату недоїмки з цього внеску.

Зокрема, податковий орган надсилає в паперовій та/або електронній формі платникам єдиного внеску вимогу про сплату недоїмки з єдиного внеску у порядку, визначеному ст. 42 Податкового кодексу України.

Зазначені зміни внесено Законом України від 16.01.2020 № 465-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві».