Количество случаев COVID-19 в России превысило 660 тысяч

02 июля 2020, 14:04

За прошедшие сутки в Российской Федерации зафиксировано 6752 новых случая заражения коронавирусом, общее их количество выросло до 660 231.

Это следует из информации на сайте стопкоронавирус.рф.

В российских регионах наибольшее количество новых случаев заболевания выявлено в Москве – 662; 317 - в Московской области, 266 - в Ханты-Мансийском АО, 258 - в Петербурге, 243 - в Иркутской, 234 - в Нижегородской, 224 - в Свердловской области.

Всего с начала эпидемии от COVID-19 в России умерли 9668 человек, за прошедший день – 147 пациентов.

Выздоровели за среду 6041 человек, всего с начала эпидемии – 428 276.

В начале недели Минобороны РФ официально сообщило, что общее количество случаев заражения коронавирусом в российской армии достигло 6 403 человек. При этом в РФ продолжается призывная кампания.