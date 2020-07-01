Почти 2000 вызовов за неделю и 8 предложений взятки. Служба патрульных полицейских становится еще более насыщенной. А нетрезвых водителей на местных дорогах меньше не становится. Очередной пример - прямо сейчас.
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02 июля 2020, 17:50
Служба патрульных полицейских на Луганщине становится еще более насыщенной
Почти 2000 вызовов за неделю и 8 предложений взятки. Служба патрульных полицейских становится еще более насыщенной. А нетрезвых водителей на местных дорогах меньше не становится. Очередной пример - прямо сейчас.
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