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Общественное мнение
Криминал / Региональные
02 июля 2020, 17:50

Служба патрульных полицейских на Луганщине становится еще более насыщенной

Почти 2000 вызовов за неделю и 8 предложений взятки. Служба патрульных полицейских становится еще более насыщенной. А нетрезвых водителей на местных дорогах меньше не становится. Очередной пример - прямо сейчас.

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