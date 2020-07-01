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Общественное мнение
Криминал / Региональные
02 июля 2020, 17:55

Двох мешканців Луганської області судитимуть за спробу незаконно вивезти до РФ складову частину військового гвинтокрила МІ-24

Прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно двох осіб за фактом порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 1 ст. 333 КК України).

Слідством встановлено, що у лютому 2020 року мешканці Білокуракинського району намагалися поза встановленими пунктами пропуску переправити до РФ товар подвійного використання – складову частину військового гвинтокрила МІ-24.

Злочинний намір не було доведено до кінця, оскільки протиправні дії вказаних осіб викриті співробітниками територіальних підрозділів Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України.

Варто зазначити, що в умовах операції Об’єднаних сил торгівля товарами військового призначення та подвійного використання між Україною та Російською Федерацією заборонена. Складова частина військового гвинтокрила може використовуватися для ремонту бойової техніки країни-агресора та в подальшому застосовуватися проти Збройних Сил України.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими слідчого відділу 3 управління ГУ Служби безпеки в Донецькій та Луганській областях.

Довідково: санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Луганської області

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