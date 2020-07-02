За полгода СБУ не пустила в Украину 128 сторонников террористов

03 июля 2020, 16:44

Служба безопасности Украины в течение первого полугодия 2020 запретила въезд на территорию Украины 128 иностранцам, которые являются членами или сторонниками международных террористических организаций, сообщает пресс-центр СБУ.

Сейчас вместе с Офисом Генерального прокурора СБУ осуществляет экстрадиционную проверку 37 иностранных боевиков-террористов. Все они находились в международном розыске по линии Интерпола и были задержаны на территории Украины. Подавляющее большинство задержанных являются гражданами Российской Федерации, другие - гражданами Таджикистана, Узбекистана, Египта, Ливана и Казахстана.

Разоблачает СБУ и чисто уголовные преступления, связанные с содействием террористической деятельности.

К таким, в частности, относится расследование дела в отношении членов международной организованной преступной группировки в составе граждан Украины, Иордании и Ирака. Они сбывали наркотические и психотропные вещества, а средства направлялись на финансирование терроризма. В этом деле в суд уже направлено обвинительное заключение.

Борьба с международным терроризмом сопровождается изъятием из незаконного оборота оружия, боеприпасов, техники, задействованной в фальсификации документов. Например, за первое полугодие были изъяты 340 поддельных паспортов иностранцев, 5 единиц оружия и 156 боеприпасов к нему и тому подобное.