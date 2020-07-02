Місцеві бюджети Луганщини отримали 8,3 млн грн від ліцензування алкоголю, тютюну та пального

03 июля 2020, 12:13

За січень-червень 2020 року казна Луганської області поповнилася на 8,3 млн грн від плати за ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Луганській області.

Станом на перше липня 2020 року на Луганщині здійснюють діяльність 1 тис. 261 суб’єкт господарювання, які мають ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

У січні-червні 2020 року видано 1 тис. 838 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, 699 ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та зберігання пального.

В той же час, у січні-червні призупинено дію 19 ліцензій за несвоєчасну сплату чергового платежу, анульовано 299 ліцензій, з яких 12 – за порушення законодавства в частині продажу неповнолітнім особам алкогольних напоїв.