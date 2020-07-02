Росія може піти на штучне загострення на Донбасі з метою відновлення водопостачання в Крим

03 июля 2020, 14:32

співголова ГІ «Права Справа»

Дмитро Снєгирьов

1 липня у коментарі РБК-Україна командувач операції Об’єднаних сил Сергій Наєв заявив, що в українських військових немає даних про активізацію і підготовку атаки росіян з боку Криму. Але ЗСУ веде роботу з підвищення бойових можливостей на цьому напрямку. Він також підкреслив, що бойова служба переведена на посилений режим.

"Ми чітко розуміємо всі сценарії розвитку ситуації і адекватно оцінюємо можливості Збройних сил РФ. Тому вже виконали певну частину робіт по підвищенню бойових можливостей наших військ на цьому напрямку. Ситуація контрольована", – повідомив він.

26 червня в інтерв'ю 24 каналу мною була оприлюднена інформація аналітичного відділу "Права Справа" щодо можливості вторгнення Росії в Україну заради відновлення водопостачання в Крим. На думку аналітиків "Права Справа", Росія не піде на безпосереднє вторгнення в Україну з території анексованого Криму.

Пряме втручання Росії в Україну під гаслами відновлення водопостачання в Крим, покращення гуманітарної ситуації розглядатимуться нашими західними партнерами, як акт прямої військової агресії, і не матиме вже прихованої форми, як події на Донбасі. Отже, це призведе, як мінімум, до посилення санкцій

Головна тактика Росії – дистанціювання від факту окупації і збройної агресії проти України. Всі дії російської дипломатії і керівництва РФ направлені на те, щоб події на Сході України представити, як ніби внутрішній конфлікт.

Нагадаю, 24 червня в інтерв'ю телеканалу "Дом" колишній командувач силами США в Європі, генерал Бен Ходжес заявив, що на початку осені сили РФ збираються провести масштабні навчання "Кавказ 2020".

Американський військовий припустив, що росіяни можуть використати навчання та спробувати напасти на Україну з півдня. На його думку, російські військові можуть захопити греблю на півночі Херсонської області, щоб повернути воду в Крим.

Поділяючи стурбованість американської сторони щодо можливої ескалації напруженості на південному напрямку, з боку анексованого Криму, хотів би зазначити, що разом з тим на окупованих територіях Сходу України наразі відбувається накопичення і передислокація регулярних підрозділів збройних сил Росії. Зокрема, на початку червня російські війська увійшли на окуповану територію України. Інформація аналітичного відділу ГІ "Права Справа" щодо присутності російської батальйонно-тактичної групи була підтверджена СММ ОБСЄ.

На мою думку, Росія піде на штучне загострення конфронтації на Донбасі, використовуючи саме ці території як важіль впливу на Україну з метою відновлення водопостачання в Крим.