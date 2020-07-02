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Общественное мнение
Общество
03 июля 2020, 16:05

На границе с Польшей открывают еще один пункт пропуска

На границе с Польшей возобновляет работу автомобильный пункт пропуска "Будомеж-Грушев". Пропуск транспортных средств будет разрешен с понедельника, 6 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Как отметили пограничники, польская сторона уже проинформировала об открытии пункта пропуска с 1:00 понедельника, 6 июля.

Сейчас на границе между Польшей и Украиной действуют четыре автомобильных пункта пропуска:

"Дорогуск-Ягодин";

"Корчевая-Краковец";

"Гребенное – Рава-Русская";

"Медика-Шегини".

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