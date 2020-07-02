03 июля 2020, 16:05 На границе с Польшей открывают еще один пункт пропуска На границе с Польшей возобновляет работу автомобильный пункт пропуска "Будомеж-Грушев". Пропуск транспортных средств будет разрешен с понедельника, 6 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. Как отметили пограничники, польская сторона уже проинформировала об открытии пункта пропуска с 1:00 понедельника, 6 июля. Сейчас на границе между Польшей и Украиной действуют четыре автомобильных пункта пропуска: "Дорогуск-Ягодин"; "Корчевая-Краковец"; "Гребенное – Рава-Русская"; "Медика-Шегини". Твитнуть Загрузка... Загрузка...