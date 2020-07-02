На границе с Польшей открывают еще один пункт пропуска

На границе с Польшей возобновляет работу автомобильный пункт пропуска "Будомеж-Грушев". Пропуск транспортных средств будет разрешен с понедельника, 6 июля.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
Как отметили пограничники, польская сторона уже проинформировала об открытии пункта пропуска с 1:00 понедельника, 6 июля.
Сейчас на границе между Польшей и Украиной действуют четыре автомобильных пункта пропуска:
"Дорогуск-Ягодин";
"Корчевая-Краковец";
"Гребенное – Рава-Русская";
"Медика-Шегини".