Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Экономика / Региональные
08 июля 2020, 15:09

Місцеві бюджети Луганщини отримали понад 1,6 млрд гривень

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня-червня 2020 року до місцевих бюджетів надійшло 1 млрд 635,1 млн гривень.

У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшились на 93,6 млн гривень. Важливо, що зростання надходжень досягнуто з усіх бюджетоутворюючих податків.

Зокрема, 1 млрд 222,4 млн грн отримано за рахунок сплати податку на доходи фізичних осіб, що у порівнянні з минулим роком більше на 101,5 млн гривень. Єдиного податку надійшло 177,9 млн грн, що перевищує минулорічний результат на 17,4 млн гривень.

Додаткові кошти, які отримали територіальні громади Луганщини у своє розпорядження, дозволять у фінансовому плані вирішити чимало питань, які стосуються їх соціального та інфраструктурного розвитку.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: