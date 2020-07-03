Виконкомом збільшено кошти на заходи із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

08 июля 2020, 15:49

У зв’язку із надзвичайною ситуацією внаслідок масштабних лісових пожеж навколо міста та загрозою селищам, які входять до складу Сєвєродонецької міської ради (с.Метьолкіне. Вороново, Борівське, Осколонівка), виникла гостра необхідність щодо виділення коштів для придбання паливно-мастильних матеріалів, продуктів харчування та одноразового посуду, оплату транспортних послуг з перевезення, оплату за розміщення евакуйованого населення. Рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні 07 липня 2020 року виконавчому комітету міської ради доручено невідкладно розглянути зазначене питання на найближчому виконкомі.

8 липня на XVIII засіданні виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради під головуванням в.о. міського голови, першого заступника міського голови Олега Кузьмінова, яке проходило в режимі скайпконференції, на розгляд членів виконкому було винесено проект рішення «Про перерозподіл бюджетних коштів по головному розпоряднику бюджетних коштів міській раді». Його підготовлено відповідно до вимог ст.23 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011р. №18 (зі змінами) «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету».

За результатами обговорень членами виконкому одноголосним рішенням було перерозподілено кошти в межах затверджених асигнувань, а саме: зменшено кошти, передбачені по коду програмної класифікації видатків 7130 «Здійснення заходів із землеустрою», на 260 000 грн та збільшено кошти по коду програмної класифікації видатків 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» на суму 260 000 грн, у тому числі на придбання предметів, матеріалів на 155 000 грн, на оплату послуг на суму 105 000 грн.

Фінансове управління Сєвєродонецької міської ради