08 июля 2020, 15:11 На Луганщині відновлена можливість пішого перетинання кордону Інформуємо громадян, що з 00.00 годин 7 липня відновлено можливість пішого перетинання кордону з Росією. Нагадуємо, що наразі на українсько-російському кордоні в межах Луганської області залишається функціонувати лише один пункт пропуску «Мілове». Відповідні зміни введенні у зв’язку з набуттям чинності розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 819-р. Наголошуємо, що для осіб, які прибувають в Україну з країн зі значним поширенням COVID-19, передбачено обсервація або самоізоляція із застосунком «Дій вдома». В’їзд іноземцям в Україну дозволено з обов’язковою наявністю медичного страхування, яке передбачає лікування COVID-19, обсервацію. Прес – служба Луганського прикордонного загону Твитнуть Загрузка... Загрузка...