Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество / Региональные
08 июля 2020, 15:11

На Луганщині відновлена можливість пішого перетинання кордону

Інформуємо громадян, що з 00.00 годин 7 липня відновлено можливість пішого перетинання кордону з Росією.

Нагадуємо, що наразі на українсько-російському кордоні в межах Луганської області залишається функціонувати лише один пункт пропуску «Мілове».

Відповідні зміни введенні у зв’язку з набуттям чинності розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 819-р.

Наголошуємо, що для осіб, які прибувають в Україну з країн зі значним поширенням COVID-19, передбачено обсервація або самоізоляція із застосунком «Дій вдома». В’їзд іноземцям в Україну дозволено з обов’язковою наявністю медичного страхування, яке передбачає лікування COVID-19, обсервацію.

Прес – служба Луганського прикордонного загону

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: