На Луганщине предупреждают о загрязнении воздуха

08 июля 2020, 15:32

В Рубежном, Кременной и Северодонецке превышены допустимые концентрации оксида углерода.

Об этом сообщает Департамент экологии и природных ресурсов Луганской облгосадминистрации.

По состоянию на 10:00 8 июля в результате пожаров в Новоайдарском районе, в атмосферном воздухе городов Северодонецк и Рубежное наблюдается превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) оксида углерода:

по Северодонецку - 3,2 ПДК (16 мг / куб. м);

по Рубежному - 4,2 ПДК (21 мг / куб. м).

Жителей Кременной призывают не выходить без надобности из домов.

В Лисичанске превышений не зафиксировано.