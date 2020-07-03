На Луганщине предупреждают о загрязнении воздуха

В Рубежном, Кременной и Северодонецке превышены допустимые концентрации оксида углерода.
Об этом сообщает Департамент экологии и природных ресурсов Луганской облгосадминистрации.
По состоянию на 10:00 8 июля в результате пожаров в Новоайдарском районе, в атмосферном воздухе городов Северодонецк и Рубежное наблюдается превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) оксида углерода:
по Северодонецку - 3,2 ПДК (16 мг / куб. м);
по Рубежному - 4,2 ПДК (21 мг / куб. м).
Жителей Кременной призывают не выходить без надобности из домов.
В Лисичанске превышений не зафиксировано.