За фактом масштабної пожежі в Луганській області розпочато кримінальне провадження – перевіряються усі версії виникнення загоряння

08 июля 2020, 15:33

За процесуального керівництва Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області розпочато досудове розслідування за фактом виникнення лісової пожежі у Новоайдарському районі та поблизу м. Сєвєродонецька Луганської області. Попередня правова кваліфікація – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі та загибель людей (ч. 2 ст. 270 КК України).

Слідством встановлено, що пожежа розпочалася 6 липня 2020 року на території Борівського та Охтирського лісництв, її локалізовано наступного дня. Проте через поривчастий вітер та спекотну погоду нові осередки займання розповсюдилися до житлового сектору с. Смолянинове та дачного кооперативу «Вовче озеро» Новоайдарського району.

На цей час слідчим шляхом перевіряються усі версії виникнення пожежі, що спричинила людські жертви: умисний підпал, у тому числі з метою вчинення диверсії, теракту або приховування незаконних порубок лісу; необережне поводження з вогнем, загоряння внаслідок підриву боєприпасів, самозагоряння лісу.

Для документування усіх фактів руйнувань під час пожежі, виявлення постраждалих та безвісно зниклих продовжується огляд території Новоайдарського району та прилеглої території м. Сєвєродонецька силами та засобами ГУ ДСНС України в Луганській області та ГУ Нацполіції в Луганській області.

Станом на 8 липня 2020 року заходи щодо локалізації та ліквідації пожежі тривають. За даними Головного управління ДСНС України в Луганській області, загальна площа лісової пожежі на території Новоайдарського та Сєвєродонецького лісомисливських господарств складає понад 4 тис га.

За останніми даними, внаслідок пожежі 5 людей загинули, ще 20 – з опіками та отруєнням чадним газом госпіталізовані до лікарень. Решті постраждалим медична допомога надається на місці.

У с. Смолянинове згоріло 24 житлових будинки, ще 80 будинків – на дачному кооперативі. Людей з населених пунктів евакуйовано.

Крім того, через значне задимлення та відсутність видимості під час пожежі зареєстровано дорожньо-транспортну пригоду, що сталася внаслідок лобового зіткнення (ч. 1 ст. 286 КК України). До медзакладу з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізовано 5 постраждалих.

В рамках розслідування вказаного факту створено групу прокурорів за участі працівників місцевої та регіональної прокуратур, старшим групи призначено заступника прокурора Луганської області. Хід досудового розслідування перебуває на особистому контролі прокурора Луганської області.

Прес-служба прокуратури Луганської області