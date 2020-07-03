Майже 41 тис. адміністративних послуг платники Луганської області отримали у Центрах обслуговування

09 июля 2020, 11:44

Органами ДПС Луганської області у січні-червні 2020 року платникам надано 40 тис. 831 адміністративну послугу.

Найбільш затребуваними в області залишаються такі послуги, як видача громадянам карток платників податків з присвоєнням реєстраційного номера платника (видано 15 тис. 135 карток), отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО) про суму виплачених доходів та утриманих податків (видано 10 тис. 908 довідок), надання витягу з реєстру платників єдиного податку (надано 2 тис. 219 витягів), реєстрація книг обліку розрахункових операцій (зареєстровано 2 тис. 50 книг), реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку (зареєстровано 2 тис. 12 книг), реєстрація платників єдиного податку (зареєстровано 2 тис. 139 платників), видача довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами державної фіскальної служби (видано 1 тис. 529 довідок).

В усіх Центрах обслуговування платників, які працюють на Луганщині при органах податкової служби, створено комфортні умови для громадян та представників підприємництва, аби вони могли подати звітність, отримати консультацію чи необхідний підтверджуючий документ. Адміністративні та інші послуги надаються відповідно до вимог інформаційних карток та нормативних документів, якими керуються фахівці ДПС. З інформаційними картками надання адміністративних послуг та зразками заяв кожен платник податків має можливість ознайомитися на стендах у приміщеннях кожного Центру обслуговування платників та на субсайті територіальних органів ДПС у Луганській області в розділі «Діяльність/Адміністративні послуги».

Водночас сучасний рівень інформаційних технологій дозволяє чимало питань в органах ДПС вирішити дистанційно. Зокрема, процес подання звітності суттєво полегшує електронне звітування, а у віддаленому спілкуванні з органами ДПС допоможе використання персонального робочого місця в Електронному кабінеті платника.