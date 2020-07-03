Оперативна інформація щодо загоряння сухої трави та лісового масиву на території Новоайдарського району станом на 15:00

09 июля 2020, 15:36

9 липня на території Новоайдарського району продовжується гасіння окремих осередків горіння лісової підстилки на території Борівського, Капітанівського та Охтирського лісництв.

З початку робіт силами ДСНС евакуйовано з житлових будинків с. Смолянинове та дачного кооперативу «Вовче озеро» 30 осіб (з них 13 дітей) та 30 осіб відселено. Внаслідок пожежі вогнем знищено 23 та пошкоджено 36 житлових будинків в с. Смолянинове та знищено 80 дачних будинків кооперативу “Вовче озеро”.

До гасіння пожежі всього залучено 294 од. техніки та 1425 особового складу, від ДСНС залучено пожежно-рятувальної техніки 147 од. техніки та 667 особового складу, в тому числі 2 літака ДСНС, які скинули 16 тон води 8 липня.

За уточненими даними на 15 годину 9 липня в результаті пожежі загинуло 5 осіб, 34 особи госпіталізовано (з них 15 дітей), 3 людини знаходяться на лікарняному, 34 надана медична допомога амбулаторно, без госпіталізації. Всього звернулося за медичною допомогою 71 особа.

На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС.