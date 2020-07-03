В Луганському обласному центрі зайнятості підбили підсумки роботи за перше півріччя 2020 року

10 июля 2020, 12:58

За шість місяців міськими та районними центрами зайнятості працевлаштовано 9,6 тисяч осіб. В умовах карантину цей показник зменшився майже на 10%, адже частина роботодавців були змушені призупинити або скоротити діяльність. За звітний період до центрів зайнятості подали вакансії 2,5 тисячі роботодавців, що на 4,6% більше аналогічного періоду минулого року. Загальна кількість вакансій становила 11,1 тисяч одиниць.

Базові центри зайнятості гідно впоралися з додатковим навантаженням щодо оформлення допомоги по частковому безробіттю, - зауважив директор ЛОЦЗ Сергій Болотський. Станом на ранок 9 липня на Луганщині прийнято 3513 позитивних рішень на виплату допомоги 4750 ФОПам-одноосібникам і найманим працівникам.

Карантин вніс певні обмеження в наданні освітніх послуг Державної служби зайнятості, зокрема було впроваджено дистанційну форму професійно-технічного навчання. Втім одразу після ослаблення карантину в Луганському ЦПТО відкрилися нові групи з дотриманням усіх санітарних і протиепідемічних заходів: за професіями «Офісний службовець (бухгалтерія)» і «Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків». Особливу актуальність набула онлайн-самоосвіта за допомогою ряду платформ: «Coursera», «Освітній портал ДСЗ», «Дія. Цифрова освіта», «Прометеус».

Наразі головним завданням служби зайнятості є збільшення кількості вакансій, тому співпраці з роботодавцями буде приділено ще більше уваги, - підсумував Сергій Болотський.