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Общественное мнение
Экономика / Региональные
14 июля 2020, 13:06

Олексій Любченко: Ми вже виявили «скрученого» ПДВ на 40 млрд грн

Про масштаби поширення системи скруток з ПДВ та суб’єктивні передумови їх виникнення розповів в інтерв’ю виданню «Цензор.НЕТ» Голова Державної податкової служби України Олексій Любченко.

Як приклад були наведені оборудки на ринку закупівлі та реалізації зерна, тютюну, сільгоспвиробництва, незаконного переміщення товарів.

«Тільки на цих прикладах я легко нараховую 40 млрд грн «скрученого» ПДВ», - зазначив Олексій Любченко.

За словами Голови ДПС, одна з основних схем прикриття – це продаж цигарок за готівку. За розрахунками, за такою схемою легалізується 4,3 млрд грн ПДВ підприємцями, які продають цигарки, але потім нібито повертають їх як нереалізовані.

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