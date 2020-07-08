COVID-19: два нових випадки діагностовано в Сєвєродонецьку. В області перша смерть від коронавірусної пневмонії

Станом на 14.07.2020 в Луганській області лабораторно підтверджені 96 випадків інфікування на COVID-19. 2 нові випадки діагностовано в м. Сєвєродонецьку: 1 особа контактувала з раніше захворілим, друга - повернулась з РФ та знаходилась в самоізоляції. 74 інфікованих вже одужали. 1 хворий, на жаль, помер (поєднана патологія серцево-судинної системи та коронавірусна пневмонія).
Продовжують лікування 21 особа: 8 - госпіталізовані, 13 - амбулаторно.
Будьте здорові!
ДУ "Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України"
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Оперативна інформація щодо стану захворюваності на вірусні хвороби в Сєвєродонецьку
За останню добу (13.07.2020) до КНП СМБЛ госпіталізовано:
ГРВІ — 0,
Пневмоній — 1,
На лікуванні з СOVID-19 — 3 пацієнта.
КНП "Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня"