Євген Олейніков: Зупинка реєстрації податкової накладної СМКОР не означає заборону господарської діяльності

15 июля 2020, 13:10

Зупинка реєстрації податкової накладної СМКОР не означає заборону господарської діяльності платника, тобто необмежує його право постачати та купувати товари. Про це заявив заступник Голови ДПС Євген Олейніков під час брифінгу.

«Єдине, що відбувається при присвоєнні ризикового статусу, або при зупинці реєстрації на підставі відповідності критеріям ризиковості – це необхідність підтверджувати документально операції по податкових накладних. Тобто підтверджувати те, що зазначене у податковій накладній справді має місце», - підкреслив Євген Олейніков.

За його словами, всі податкові накладні, які платники реєструють в системі, проходять технічну перевірку та перевірку на відповідність критеріям ризику. Це – критерії безумовної реєстрації, ризиковості платника, позитивної податкової історії, ризиковості здійснення операції. Якщо податкова накладна потрапляє під критерії ризиковості, її реєстрація зупиняється і платник має документально підтвердити реальність такої операції.

«Податковий моніторинг стосується суто податків. Я вже чув, що ми нібито заблокували всю економіку, тому і зростають надходження. ПДВ – це податок на кінцевий продаж, якщо все зупинити, то звідки він візьметься? Якщо у нас не рухаються товари та послуги, то звідкибізнес бере гроші, які сплачує у вигляді податків!», - наголосив Євген Олейніков.

Він, зокрема, відзначив, що навіть в умовах карантину за останні два місяці спостерігається зростання частки задекларованогодо сплати ПДВ порівняно з минулим роком. Так, податкова ефективність зі сплати ПДВ (частка податку в обсягах реалізації товарів) у травні складала 3,1%, у червні – 3,4%. Для порівняння у 2019 ці показники складали по 2,5% відповідно.