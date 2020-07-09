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Общественное мнение
Власть
15 июля 2020, 16:14

Укрзализныця возобновила движение почти половины поездов

АО "Укрзализныця" возобновило движение почти половины пассажирских поездов, которые курсировали до карантина.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Укрзализныця уже возобновила около половины пассажирских поездов, которые курсировали до карантина. Сейчас по железным дорогам Украины курсируют 65 поездов дальнего следования и 700 пригородных", - говорится в сообщении.

По словам и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Ивана Юрика, сейчас уже курсирует 59% поездов дальнего следования и 46% электричек.

"Железная дорога постепенно возвращается к объемам движения, которые были до карантина. Так, через два месяца после возобновления движения практически все регионы Украины имеют железнодорожное сообщение. Дальнейшее восстановление пассажирского движения зависит от эпидемической ситуации в стране и соответствующих решений компетентных органов", - отметил он

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