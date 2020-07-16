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Общественное мнение
Власть
16 июля 2020, 14:02

Рада назначила Уруского вице-премьером

Верховная Рада проголосовала за назначение Олега Уруского на пост вице-премьер-министра Украины-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

За такое решение проголосовали 250 народных депутата, сообщает пресс-служба аппарата парламента.

Как известно, президент Владимир Зеленский 6 июля на встрече с представителями бизнеса Одесской области на территории Одесского припортового завода заявил о восстановлении должности вице-премьера по промышленной политике.

В Раде 10 июля зарегистрирован проект постановления Кабинета министров Украины (№3827) о назначении Уруского вице-премьером-министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, однако 13 июля документ был отозван из-за технических неточностей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 14 июля повторно подал в Верховную Раду представление о назначении Уруского вице-премьером-министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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