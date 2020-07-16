Рада продлила мораторий на взыскание залога по валютным кредитам

16 июля 2020, 14:50

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте», сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующий проект закона №3640 проголосовали 226 народных депутатов.

Закон продлевает действие моратория на принудительное отчуждение (обращение взыскания) на единственное жилье заемщиков (имущественных поручителей, поручителей), заложенное в качестве обеспечения исполнения обязательств заемщиков по валютным кредитам до вступления в силу закона, который регулирует вопросы особенностей осуществления реструктуризации по кредитам в иностранной валюте, предоставленными кредитными учреждениями - резидентами Украины физическим лицам, порядок погашения задолженности заемщиков по таким кредитам и особенности обращения взыскания на предметы обеспечения по таким кредитам, порядок погашения (учета) курсовой разницы, возникающей в бухгалтерском и/или налоговом учете кредиторов и заемщиков, а также порядок начисления/списания пени и штрафов в результате просрочки исполнения обязательств заемщиков по таким кредитам.

Законом вносятся изменения в Закон Украины «О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте» в части уточнения определенных правовых конструкций, распространение невозможности лишения жилья лиц, которые хотя и не зарегистрированы в ипотечном жилье, однако фактически в нем проживают.

Также продолжается действие Закона «О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте» до принятия отдельного закона, регулирующего не только вопрос реструктуризации задолженности заемщиков по валютным кредитам, но и порядок и особенности обращения взыскания на ипотечное имущество.

Вносятся изменения в Кодекс Украины из процедур банкротства в части исключения нормы об утрате силы Закона Украины «О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте» с 21 октября 2020 года.

Закон вступает в силу со дня его опубликования и теряет силу с 1 января 2022 года.