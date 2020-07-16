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Общественное мнение
Власть
16 июля 2020, 15:50

Степанов: Ночные клубы и рестораны не могут работать после 23:00

Ночные клубы и заведения общественного питания не могут работать после 23:00 на территории всей страны, напомнил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Решение касалось того, что учреждения, такие как ночные клубы, или питания, то есть рестораны и остальные, у них есть соответствующее ограничение по времени работы. Эти ограничения с 23:00 до 7:00. Они не могут работать. Это было соответствующее решение правительства, оно распространяется на территорию всей страны», - сказал Степанов на брифинге.

За прошедшие выходные полиция Киева выявила нарушения карантина в 97 заведениях, в частности в 28 ночных клубах и дискотеках.

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