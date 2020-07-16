Рада изменила избирательное законодательство

16 июля 2020, 15:29

Верховная рада предусмотрела в законодательстве понятие подкупа и запретила продуктовые наборы от кандидатов. Соответствующий законопроект №3485 парламентарии одобрили во втором чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 308 нардепов.

Закон вносит изменения во все книги Избирательного кодекса.

В частности, предусмотрены корректировки в разделы кодекса о выборах президента, парламентских и местных выборах.

Подкуп и продуктовые наборы

Закон запрещает проведение предвыборной агитации или предоставление избирателям, заведениям, учреждениям, организациям денег, подарочных сертификатов, продуктов питания и спиртных напитков, товаров.

Также запрещено и предоставление льгот, преимуществ, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерейных билетов, других материальных и нематериальных активов, в том числе от имени благотворительных организаций, учредителями или членами которых являются кандидат (кандидаты), партия (местная организация партии).

Избирательная квота в 25%

Первым в территориальном избирательном списке соответствующей организации партии размещают кандидата, включенного в такой список под первым номером.

В законе предусмотрели, что кандидаты в депутаты, которые получили количество голосов избирателей, равное или превышающее 25 процентов размера избирательной квоты, размещаются после первого номера списка в порядке уменьшения процентов голосов избирателей, поддержавших кандидата в депутаты.

При равном проценте голосов место выше занимает кандидат, расположенный выше в территориальном избирательном списке кандидатов от организации партии.

Затем в списке размещаются другие кандидаты в очередности, определенной организацией партии при выдвижении кандидатов.

Борьба с двойниками и цифровизация избирательного процесса

Внеочередные местные выборы, промежуточные, первые, дополнительные будут проводиться дважды в год - в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября. То есть, все местные выборы, которые не являются очередными, во всех населенных пунктах будут проводиться в один день - либо весной, либо осенью.

Предлагается цифровизация избирательного процесса: штабы смогут онлайн подавать документы, регистрировать кандидатов, доверенных лиц, наблюдателей. Появится возможность использования электронного подсчета голосов.

Устанавливаются и механизмы борьбы с "двойниками" во время президентских выборов.

Также увеличиваются санкции за преступления и административные правонарушения в сфере избирательного законодательства, устанавливается ответственность за подделку документов и другие нарушения.