Установлен минимальный бал ВНО по математике и физике для вступления в вуз

16 июля 2020, 17:00

Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования определила минимальный бал для сдачи внешнего независимого оценивания по математике и физике. Для математики такой порог определен 9 баллами, для физики - 12 баллами.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования.

Всего за ВНО по математике можно получить 62 балла, по физике - 64 балла. Завтра, 17 июля, результаты тестирований по данным предметам будут опубликованы на информационных страницах участников.

"От общего количества лиц, принимавших участие в тестировании по каждому из названных ниже предметов, порог "сдал/не сдал" преодолели: по математике 87% лиц, по физике - 92%", - сообщили в Центре.

Также участники на своих страницах смогут ознакомиться с 17 июля со скан-копиями своих бланков ответов.