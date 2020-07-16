В «ДНР» подумывают открыть пункт пропуска в Еленовке

16 июля 2020, 17:33

«ДНР», возможно, откроет свой контрольно-пропускной пункт в Еленовке 17 июля, снова на один день.

Об этом сообщают в соцсетях со ссылкой на источники в «республиканском» межведомственном штабе по борьбе с коронавирусом, пишут Донецкие новости

Как и прежде, въезд в «республику» с подконтрольной Украине территории будет проходить по спискам. Выезд – при наличии постоянной прописке на подконтрольной территории, переселенцев со справкой ВПЛ все также из «ДНР» не выпускают, т.к. в справке регистрация временная. «О выезде пока не уточняют, но, вероятно, он также будет возможен при наличии регистрации на территории Украины. Вопрос справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица ("справка переселенца") до сих пор "открыт" и решения по нему нет», – пишут на канале «Донецкий телеграм».

Двухнедельная обсервация прибывших в «ДНР» продолжает быть обязательной. По предварительным данным, для следующей группы людей она будет проходить в Центральной городской больнице №17 в Донецке. Есть также другие клиники, которые готовятся к приему лиц.

Следующий после 17 июля «коридор» может быть 21-24 июля.