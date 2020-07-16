В поездах до Киева и обратно будут продавать билеты на все места

16 июля 2020, 17:46

С сегодняшнего дня, 16 июля, в поездах дальнего следования, следующих из Киева и обратно, билеты можно купить на 100% мест. Это касается и транзитных поездов через столицу Украины, сообщили в пресс-службе Укрзалызницы.

Восстановление полноценной продажи билетов стало возможным благодаря согласованию Киевской городской государственной администрации.

Напомним, в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения от 03.07.2020 №39 разрешается перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения в пределах количества мест, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства.

В случае осуществления перевозки в регион, в котором не применяется ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50% количества мест.

Ранее реализация билетов в объеме 100% была начата на такие поезда: №7/8 Харьков - Одесса - со 2 июня, №81/82 Харьков - Новоалексеевка и №53/54 Днипро - Одесса - с 17 июня, №91/92 Одесса - Константиновка - с 29 июня.