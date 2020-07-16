На відновлення навколишнього середовища підприємства Луганщини сплатили майже 17 млн грн екологічного податку

16 июля 2020, 10:46

За січень - червень 2020 року платники податків Луганської області перерахували до зведеного бюджету 16,7 млн грн екологічного податку. До спеціального фонду місцевих бюджетів було зараховано 8 млн гривень, до державного бюджету – 8,7 млн грн.

У відомстві зазначили, що впродовж січня - червня 2020 року на обліку в територіальних органах податкової служби регіону перебуває понад 1,4 тисячі юридичних та фізичних осіб платників екологічного податку. Вони здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидають забруднюючі речовини безпосередньо у водні об’єкти, розміщують відходи тощо.

Додамо, екологічний податок є основним джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист оточуючого середовища, мінімізацію негативного впливу на нього господарської діяльності та раціональне використання природних ресурсів.