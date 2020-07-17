17 июля 2020, 15:08 В Северодонецке патрульные задержали водителя такси Уверены ли вы в таксисте, который вас подвозит? Возможно именно сегодня он употреблял не только кофе, и возможно, у него даже нет водительского удостоверения. Такое встречается и на дорогах Северодонецка. Об этом смотрите в следующем материале Твитнуть Загрузка... Загрузка...