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Общественное мнение
Криминал / Региональные
17 июля 2020, 15:08

В Северодонецке патрульные задержали водителя такси

Уверены ли вы в таксисте, который вас подвозит? Возможно именно сегодня он употреблял не только кофе, и возможно, у него даже нет водительского удостоверения. Такое встречается и на дорогах Северодонецка. Об этом смотрите в следующем материале

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