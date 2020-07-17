17 июля 2020, 18:00 "Укрзализныця" запустила еще 7 поездов на Львовском направлении "Укрзализныця" возобновляет курсирование еще 7 пригородных поездов на Львовском направлении. Также поезд № 6470/6469 Снятин-Коломыя-Снятин будет продолжено в Черновцы. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци". В частности, с 20 июля будет восстановлено движение по следующим маршрутам: № 6353 Здолбунов - Ковель (отправляться со ст. Здолбунов в 08:30, прибывать в Ковель в 12:05); № 6396/6395 Ковель - Луцк (20:50-23:00); № 6307 Ковель - Червоноград (19:50-22:35); № 6319 Сарны - Ковель (03:24-7:26); № 6320 Ковель - Сарны (20:15-23:58). Начиная с 21 июля запустят еще два рейса: № 6352 Луцк - Здолбунов (4:26-7:07); № 6302 Червоноград - Ковель (04:37-07:20). Поезд Снятин-Коломыя-Снятин с 20 июля будет отправляться из Коломыи в 21:08 и прибывать в Черновцы в 23:12. В обратном направлении отправление из Черновцов в 4:55, прибытие в Коломыю в 6:58. Твитнуть Загрузка... Загрузка...