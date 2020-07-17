Израиль существенно ужесточил карантин: что запретили

17 июля 2020, 16:50

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации карантин в Израиле усилили. С сегодняшнего дня закрываются рестораны, бары и спортзалы.

Об этом сообщает 9tv.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Израиле начался в начале июля. За несколько недель число новых больных увеличилось вдвое.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что если не принять срочных мер, то число "тяжелых" больных может вырасти в 8 раз и достичь 1,6 тысяч человек, а отсрочка введения ограничений может привести к возврату тотального карантина.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса и обуздать вспышку было решено закрыть для посещения спортивные залы, клубы, пабы, рестораны и кафе. Заведениям общественного питания могут работать на вынос.

Также запретили проведение любых массовых мероприятий с участием более 10 человек в закрытых помещениях и 20 человек на воздухе.

Принято решение перевести на удаленную работу до 50% сотрудников частных компаний и государственных учреждений, работающих в офисах.