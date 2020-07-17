Россия проводит ротацию кадровых офицеров на Донбассе

17 июля 2020, 15:49

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей возросло количество лиц, прибывающих с территории России с целью устроиться на должности рядового состава в подразделениях российских оккупационных войск.

Об этом во время брифинга сообщил представитель Минобороны Максим Праута со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

«С начала текущей недели под контролем комплексной комиссии ВС РФ проводится ротация кадровых российских офицеров командного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российско-оккупационных войск. Кроме того, увеличилось число лиц, прибывающих с территории России для устройства на должности рядового состава в подразделениях оккупантов», - сообщил пресс-секретарь.

Праута также отметил, что до 10% из числа прибывших были изолированы и отправлены на карантин в связи с обнаружением у них коронавируса.