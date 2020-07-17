В РФ попал в ДТП и загорелся автобус из Донецка, пострадали украинцы

17 июля 2020, 10:54

В Елецком районе Липецкой области РФ при столкновении рейсового пассажирского автобуса сообщением Донецк - Санкт-Петербург с микроавтобусом «Газель» пять человек получили травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Единой дежурной диспетчерской службы региона.

Отмечается, что после ДТП автобус загорелся.

«Пять человек пострадали в ДТП, двое их них в тяжелом состоянии. Еще двое от госпитализации отказались. В итоге трое доставлены в Елецкую райбольницу», - сказала представитель ЕДДС.

По данным ЕДДС, в числе пострадавших четыре человека из украинского рейсового автобуса «Элвест», в том числе его водитель, а также водитель грузовой «Газели». Оба водителя находятся в тяжелом состоянии.

«Среди пострадавших житель Кировской области и житель Ставропольского края, остальные — жители Луганской и Донецкой областей, у людей переломы и ожоги. Всего в автобусе находилось порядка 40 человек. Сейчас решается вопрос, куда пассажиров повезут - либо в гостиничный комплекс, или просто будут греться в предоставленных нами автобусах, за ними уже направили автобус из Воронежа», — сказала собеседница агентства.