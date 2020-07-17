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Общественное мнение
Происшествия
17 июля 2020, 12:22

В Житомире грузовик сбил насмерть ребенка

Вчера, 16 июля, в Житомире на переулке Коммунальный произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пятилетний мальчик. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, 23-летний водитель грузовика "СаЗ 3507" двигался по переулку Коммунальному в тот момент как у проезжей части игрались двое мальчиков. Один из них внезапно выбежал на дорогу и попал под заднее колесо автомобиля. Ребенок получил травмы несовместимые с жизнью.

По результатам освидетельствование на употребление алкоголя водитель был трезв. Также ему назначили ряд других экспертных исследований.

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