В Житомире грузовик сбил насмерть ребенка

17 июля 2020, 12:22

Вчера, 16 июля, в Житомире на переулке Коммунальный произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пятилетний мальчик. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, 23-летний водитель грузовика "СаЗ 3507" двигался по переулку Коммунальному в тот момент как у проезжей части игрались двое мальчиков. Один из них внезапно выбежал на дорогу и попал под заднее колесо автомобиля. Ребенок получил травмы несовместимые с жизнью.

По результатам освидетельствование на употребление алкоголя водитель был трезв. Также ему назначили ряд других экспертных исследований.