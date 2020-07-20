В Сватово на фермерском хозяйстве произошел пожар

20 июля 2020, 12:16

Сообщение о пожаре на территории фермерского хозяйства "Борис" в Сватово поступило 19 июля в 10:23 в Службу спасения "101", передает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным происшествиям в Луганской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит автомобиль "КАМАЗ" с прицепом, состав с сеном и существует угроза опрокидывания огня на ферму, где находится крупный рогатый скот.

Учитывая обстоятельства и масштаб пожара, были задействованы дополнительные силы и техника. Пожар на площади 180 кв. м локализован в 10:55, ликвидирован в 15:39. На месте происшествия травмированных и погибших нет.

Пожаром уничтожено складское помещение, автомобиль "КАМАЗ" с прицепом, 3 тонны соломы и 60 тонн сена. К ликвидации пожара привлекались 12 человек личного состава и 3 пожарных автоцистерны. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются специалистами.