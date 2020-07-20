Полноценный запуск е-больничных планируют с 2021 года

20 июля 2020, 12:43

Полноценный запуск электронных больничных планируется с начала 2021 года.

Об этом на брифинге 20 июля сказал заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер, сообщает Укринформа.

"С начала 2021 года планируется полноценный запуск целевой модели по работе с электронными больничными....Тестирование еще не завершено, но мы уже видим, какие проблемные вопросы требуют доработки. Мнения большинства экспертов и врачей сводятся к тому, что необходимо, чтобы сейчас работала так называемая целевая модель с полной интеграцией в E-Health через те медицинские информационные системы, которые используют врачи. Мы планируем это сделать до конца года, многие функционалы разработаны, но учитывая то, что медицинские информационные системы со своей стороны так же должны разработать этот функционал, заявляем: давайте планировать (внедрение электронных больничных - ред.) на начало года", - сказал Кучер.

Сейчас, по его словам, Минздрав вносит изменения в технические задачи, на начальном этапе тестирования упрощенной модели информацию об электронных листах нетрудоспособности внесло 291 медучреждение, в частности 351 медицинский работник.

Кучер добавил, что оформление электронных листов нетрудоспособности через медицинские информационные системы будет предусматривать применение компонента медицинских заключений, можно будет отследить, действительно ли человек обращался за медпомощью, предупредить коррупционные риски.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения, Пенсионный фонд и Министерство цифровой трансформации начали тестирование упрощенной модели электронных больничных листов.