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Общественное мнение
Происшествия
20 июля 2020, 13:00

В Бердянске вспышка коронавируса на "скорой"

В Бердянске произошла вспышка коронавируса на подстанции скорой медицинской помощи. Болезнь обнаружили у 10 сотрудников городской "скорой".

Об этом сообщает Запорожский областной центр экстренной медицинской помощи.

Половина инфицированных работников имеет симптомы заболевания: насморк и субфебрильная температура до 38 градусов. У другой половины заболевание проходит бессимптомно. Больные находятся под наблюдением врачей.

На подстанции "скорой" провели дополнительные мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Все работники подстанции Бердянска пройдут повторную проверку на COVID-19 методом ПЦР-тестирования.

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