20 июля 2020, 13:00 В Бердянске вспышка коронавируса на "скорой" В Бердянске произошла вспышка коронавируса на подстанции скорой медицинской помощи. Болезнь обнаружили у 10 сотрудников городской "скорой". Об этом сообщает Запорожский областной центр экстренной медицинской помощи. Половина инфицированных работников имеет симптомы заболевания: насморк и субфебрильная температура до 38 градусов. У другой половины заболевание проходит бессимптомно. Больные находятся под наблюдением врачей. На подстанции "скорой" провели дополнительные мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Все работники подстанции Бердянска пройдут повторную проверку на COVID-19 методом ПЦР-тестирования. Твитнуть Загрузка... Загрузка...