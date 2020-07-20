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Общественное мнение
Власть
20 июля 2020, 16:40

Правительство выделило более 100 млн грн на дополнительные выплаты интернам

Кабинет министров Украины выделил 103 млн 655 тыс. гривен на дополнительные выплаты интернам всех лет обучения.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга 19 июля.

«Решение правительства о выплатах интернам приняли 8 июля. Было добавлено программу о финансировании наших интернов. Если быть точным, 103 миллиона 655 тысяч гривен. Эти средства пойдут на оплату труда наших интернов», — рассказал Степанов.

Он уточнил, что эти деньги получат как интерны первого года обучения (в том числе интерны, которые будут поступать в интернатуру в 2020 году), так и интерны 2-3 года обучения.

Отметим, что 3 июля Верховная Рада приняла проект закона №3671, которым разрешила привлекать педагогов и интернов к оказанию медицинской помощи.

По мнению авторов законопроекта, он поможет решить проблемы легализации допуска научно-педагогических работников к оказанию медицинской помощи пациентам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения как элемента образовательного процесса.

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