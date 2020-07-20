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Общественное мнение
Политика / Региональные
20 июля 2020, 14:00

В Раде пояснили позицию по выборам на Донбассе

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк пояснила позицию парламента по выборам в Донецкий и Луганский областные советы.

Об этом она рассказала в интервью Радио Свобода.

По ее словам, сейчас выборы даже на контролируемой части Донбасса невозможны.

«Мы считаем, что пока существует разделение этой территории - Донецкая и Луганская области, пока сейчас работают гражданские и военные администрации, выборы сейчас даже на контролируемой части проводить невозможно. Пока не будет наведен порядок в сфере безопасности, пока не отойдут российские войска и не будет наша граница границей так, как она должна быть, то выборы там проводить просто нет рациональности», - сказала Кондратюк.

По ее словам, там будет «переходный период», который урегулирует, в том числе, и Центральная избирательная комиссия.

Напомним, что местные выборы назначили на 25 октября 2020 года.

Минские соглашения во многом уже не актуальны, поэтому их стоит пересмотреть. Об этом ранее заявил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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