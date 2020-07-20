ПЦУ подтвердила: шествия на годовщину Крещения Киевской Руси не будет

20 июля 2020, 14:40

Из-за COVID-19 ПЦУ отказалась от многолюдного крестного хода в честь Владимира Великого в Киеве. Ограничатся молитвой в храме и возле памятника.

Об этом в Ивано-Франковске заявил Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний, сообщает Укринформ.

«Каждый год в Киеве проводят многолюдный крестный ход во время празднования памяти князя Владимира. В этом году мы приняли решение не проводить такие многолюдные торжества, а ограничимся лишь молитвой в храме и возле памятника, потому что на этот праздник всегда съезжались десятки тысяч паломников со всей Украины. Когда мы собираемся большой общиной, мы чувствуем, что мы сила и это нас вдохновляет двигаться, работать и строить, каждый на своем месте, нашу Украину и Украинскую православную церковь... Чтобы не было следующей волны (COVID-19 - ред.), нужно относиться очень ответственно к тем нормам, которые установило украинское правительство. Есть послабления, но не стоит забывать, что болезнь еще полностью не отошла», - подчеркнул митрополит Епифаний.

Он отметил, что сейчас украинцы хотят единства в молитве. Впрочем, выходить из карантина надо правильно и постепенно, поскольку опасность еще остается.

«Это - наш невидимый враг. У нас есть один враг на востоке Украины, наш северный сосед, который пытается нас физически взять в плен, и там идет эта необъявленная война, но теперь появился еще один невидимый враг в виде коварной болезни. Мы видим, что наше общество разделено. Одни считают, что это большая опасность, а другие считают, что это не болезнь и опасности нет. Опасность есть, - убежден митрополит.

Он отметил, что пик коронавируса в Украине ожидали во время празднования Пасхи. Впрочем, этого не произошло, потому что Церковь отнеслась к этому очень ответственно, предложив верующим трансляцию богослужений через средства связи.

«Это дало определенный толчок церквям к тому, что мы должны становиться более современными, пользоваться теми средствами, которыми пользуется наша молодежь. Для старшего поколения - это более сложно. Мы видим, что с помощью этих новейших средств мы достучимся даже в наиболее отдаленные места и города», - отметил глава ПЦУ.

Митрополит Епифаний находится на Прикарпатье с двухдневным архипастырским визитом. В воскресенье в селе Шешоры, Косивского района, митрополит принял участие в общей молитве за преодоление коронавирусной болезни и последствий наводнений, которые произошли в области в июне. Сегодня Епифаний отслужит заупокойную молитву по жертвам репрессий в Мемориальном комплексе Демьянов Лаз, возле Ивано-Франковска.

28 июля в Украине отмечают литургическую память о св. Владимире Великом, который в 988 году крестил Киевскую Русь.