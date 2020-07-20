Киев и восемь областей не готовы к ослаблению карантина

20 июля 2020, 15:01

Киев и еще 8 регионов по состоянию на 20 июля не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, пока не готовы к ослаблению карантина Киев, Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская, Черниговская области.

Данные по определенным критериям из АР Крым и г.Севастополь отсутствуют.

Как отмечают в Минздраве, регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50%;

среднее число тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 000 населения в течение последних семи дней

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;

показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

Усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона, с учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в регионе признаков для усиления противоэпидемических мероприятий согласно сведениям, опубликованным на официальном сайте Министерства здравоохранения.