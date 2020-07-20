Под Северодонецком нашли схрон с минами и гранатами

20 июля 2020, 15:40

СБУ разоблачила схрон боевиков с противотанковыми минами и задержала торговца тротилом в Луганской области, передает пресс-центр ведомства.

Так, контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила тайник с двумя противотанковыми минами ТМ-62, 18 артиллерийскими снарядами, пятью патронами для противотанковых гранатометов различных модификаций, тремя гранатами Ф-1 и более 500 патронами разного калибра.

Арсенал находился в лесу в окрестностях Северодонецка. По оперативной информации, схрон в 2014 году устроил один из боевиков, которого разыскивает СБУ за совершение преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Кроме того, в Рубежном Служба безопасности Украины разоблачила местного жителя, который пытался продать полкилограмма тротила.

Правоохранители задержали фигуранта во время очередной продажи тротила и получения денег. Злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.