На розрахункові рахунки в банку платникам повернуто понад 36 млн грн ПДВ, заявленого до бюджетного відшкодування

20 июля 2020, 09:47

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за 6 місяців 2020 року платники податків Луганщини подали 57 заяв про повернення суми бюджетного відшкодування на розрахунковий рахунок в банку.

Загальна сума заявленого бюджетного відшкодування становить 61,4 млн гривень. В аналогічному періоді минулого року подано 65 заяв на загальну суму 100,1 млн гривень.

За результатами перевірок поданих заяв за 6 місяців поточного року встановлено завищення суми ПДВ, яка підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку, на 13,3 млн гривень.

На розрахункові рахунки в банку платникам вже повернуто 36,4 млн грн податку на додану вартість, заявленого до бюджетного відшкодування.