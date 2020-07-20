20 июля 2020, 13:42 «ЛНР» закрыла пункт пропуска через Изварино На неподконтрольном украинским властям участке украинско-российской границы в Луганской области в Изварино ограничен пропуск транспорта. «МАПП "Изварино" ограничил пропуск всех видов транспортных средств из-за ремонтно-профилактических работ, проводимых на сопредельном российском таможенном посту "Донецк"». С сегодняшнего дня пропуск не осуществляется. Уточняется, что ремонтные работы планируется завершить в течение 30 дней, сообщают местные СМИ В «ЛНР» заявили, что людям, которые имеют разрешение на выезд в РФ, нужно «для перемещения на автомобиле выбирать пункты пропуска "Червонопартизанск" или "Должанский"». Твитнуть Загрузка... Загрузка...